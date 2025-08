Como, giornata decisiva per l'attaccante: Fabregas aspetta

TUTTOmercatoWEB.com

Il Como sarà il primo avversario della Lazio in campionato. Appuntamento domenica 24 agosto, ore 18.30, allo stadio Sinigallia, per la prima giornata di Serie A che vedrà opposti gli uomini di Fabregas, a quelli di Maurizio Sarri. La squadra lariana è una delle più attive sul mercato con gli arrivi di diversi elementi come Baturina, Jesus Rodriguez, Kuhn e Addai. Manca invece ancora il colpo in attacco. Morata sembrava già del Como, ma la situazione nelle ultime settimane è diventata più intricata.

Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, infatti, quella di oggi sarà una giornata decisiva per l'approdo o meno di Morata in riva al lago. Lo spagnolo è in prestito oneroso al Galatasaray (dal Milan) fino a gennaio 2026 e i turchi per interrompere il prestito chiedono un indennizzo piuttosto alto. Per ora un accordo non c'è. Como, Milan e Galatasaray si sono date la giornata di oggi come termine ultimo per capire se l'operazione potrà essere completata o meno. Fabregas aspetta, ma è anche pronto a guardare altrove, qualora il Galatasaray non dovesse dare l'ok alla partenza di Morata.

