WOMEN | Goldoni: "La Lazio merita di stare in alto, l'intento è di..."

Eleonora Goldoni, reduce dall'esperienza a Euro 2025 con la Nazionale, è tornata a Formello si è unita al resto del gruppo per la preparazione in vista dell'inizio della nuova stagione. La centrocampista della Lazio Women è stata intervistata dai microfoni ufficiali del club, ha parlato del percorso fatto in Svizzera con l'Italia e degli obiettivi stagionali da centrare in biancoceleste. Le sue parole: "Posso dire che nonostante la fine, che lascia un po’ di rammarico, è stata un’esperienza incredibile. La Nazionale ha fatto un percorso pazzesco, per il valore della squadra e del gruppo sentivamo di poter arrivare fino alla fine. Il nostro sogno era tornare il 28 luglio".

LAZIO - "Sicuramente l’intento, il desiderio, è quello di continuare a crescere come squadra e mostrare la nostra identità. Vogliamo fare bene, la Lazio merita di stare tra i primi posti in classifica. Abbiamo voglia di migliorare e lavorare, è il nostro obiettivo. Motivazione? È costante, può derivare da diversi fattori e penso sia lo stesso per ognuna di noi. A oggi è quello che ho percepito in queste settimane, il bello del calcio".

SONCIN E GRASSADONIA - "Diversi e opposti, ma si accomunano nell’umanità e nell’importanza che danno alla squadra come gruppo in termini di rispetto reciproco. Grassaodnia ha tirato fuori in me qualità che non conoscevo, ero la prima a non credere in me stessa e mi ha insegnato a farlo. Sono estremamente grata".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE