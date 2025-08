WOMEN | Lazio, Piemonte: "Pronte per la stagione. Pressioni? Senza non c'è gusto"

"Si è vista la crescita del calcio femminile italiano dopo tante volte che non sono girate le cose. Siamo riuscite a dimostrare di essere tra le quattro più forti d’Europa, abbiamo dimostrato che ci siamo anche noi e non solo Spagna, Inghilterra. Questa crescita sta iniziando e si vede, l’abbiamo dimostrato in questo europeo". Sono le parole di Martina Piemonte rilasciate ai microfoni ufficiali del club al rientro a Formello. L'attaccante della Lazio Women non ha parlato solo della Nazionale, ma anche della stagione che sta per iniziare in biancoceleste.

NAZIONALE - “Sicuramente i tifosi li abbiamo percepiti sempre. Io ho sempre girato, ma ho sempre messo me stessa in campo e con la Lazio ancora di più per quanto l’ho sentita e voluta. Quanto ho dimostrato in campo con la Lazio è stato premiato con la Nazionale".

STAGIONE - "Sicuramente dopo quest’anno passato insieme e le direttive del mister, sono più pronta. Ha molte idee, ci ha dato tanto e anche a me personalmente. Dobbiamo continuare il percorso iniziato l’anno scorso, devo segnare e spero di farlo il più possibile. Pressioni? Per me sono la cosa più bella, senza non c’è gusto. L’abbiamo dimostrato durante l’anno, come squadra siamo state sempre unite. Quest’anno dobbiamo fare come sempre: essere unite e giocare. Il futuro lo vedremo quando partita dopo partita porteremo a casa i punti che ci meritiamo. La nuova formula? Credo sia più competitivo e più aperto il campionato, te la puoi giocare fino all’ultimo. Sarà più divertente".

