Lazio, Ballotta: "Alternare Mandas e Provedel non ha senso. Sarri dovrà scegliere"

L'ex portiere della Lazio Marco Ballotta ha parlato ai microfoni di Radio Laziale, ai quali ha detto la sua su un'eventuale alternanza in porta tra Mandas e Provedel. Queste le sue considerazioni: “L’alternanza, secondo me, non va bene, non ha senso. Sarri deve puntare su un portiere e se farà bene si dovrà continuare con quello, se le cose non vanno come devono si può provare l’altro. Sono due portieri bravi, più o meno allo stesso livello. Provedel può giocare più sull’esperienza, Mandas ha dimostrato di avere capacità, è giovane e deve crescere. Penso che due portieri di livello ci vogliano anche senza competizioni, possono capitare infortuni e cali di forma”.

“Alternando crei instabilità, anche per la difesa. Il portiere è un ruolo delicato e Sarri deve fare una scelta ben precisa. Poi andranno tenuti sulla corda entrambi senza far sentire nessuno un secondo”.

“Il Provedel di due anni fa sarebbe inamovibile come titolare, ma ha avuto un momento di calo che spero abbia superato. Se ritorna il Provedel di prima non penso ci sia storia. Se si è ripreso penso che il posto sia suo”.

“Se hai il pensiero di sbagliare in testa non puoi giocare a pallone. Il portiere è sempre sotto pressione e l’errore lo fa sempre, il giocatore e l’uomo si vedono nel momento di difficoltà. Così si vede se sei di alto livello o mediocre".

“La Lazio con questo problema del mercato riparte dall’anno scorso, ma cambiando l’allenatore. La squadra non è male, qualche apporto andava fatto, ma non c’è la possibilità. Sarri secondo me non era consapevole, però sono sicuro che i ragazzi daranno qualcosa d più. Hanno visto svanire per niente una competizione europea e vorranno dimostrare qualcosa di meglio, così come Sarri che, essendo stato fuori un anno, avrà voglia di rientrare e dimostrare. Tutti insieme sono convinto possano fare bene".

