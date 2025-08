WOMEN | Lazio, Oliviero: "Bello sentire club e tifosi presenti. Speriamo di..."

Elisabetta Oliviero, protagonista della spedizione azzurra a Euro 2025, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club una volta rientrata a Formello per iniziare la preparazione. Il difensore della Lazio Women, parlando della Nazionale, ha spiegato le emozioni provate: "Si era creata una magia speciale tra di noi che si rifletteva in campo. I tifosi della Lazio? Siamo state seguite, molto fortunate. Qualcuno ci ha seguito allo stadio altri fuori dall’albergo, bello sentire club e tifosi presenti. Gol? Non ricordo cosa sia successo, ho sentito un abbraccio e poi avevo voglia di festeggiare con le mie compagne. Un momento indimenticabile in una partita importante, me lo porterò dietro per sempre”.

SONCIN GRASSADONIA - "Come tutti quelli che hanno allenato gli uomini, quando approcciano al femminile sono titubanti. Poi vengono travolti dall’entusiasmo e dalla voglia di lavorare che abbiamo, così si alza il livello e si può arrivare a un grande traguardo. Sono uomini che hanno capito con empatia le nostre sfaccettature sia come giocatrici sia come donne. Se si somigliano? Per alcune cose sì, gli piace giocare a calcio e improntano la loro visione sulle giocate e sul non buttare via il pallone".

TIFOSI - "Un messaggio? Indossiamo questa maglia con orgoglio ogni giorno. Con la Lazio, per la Lazio e per i tifosi. Speriamo che questo messaggio sia passato dal campo, il dodicesimo uomo serve".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE