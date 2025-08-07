Albiol: "Il Napoli di Sarri era una grande famiglia. Non abbiamo vinto lo scudetto ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli l’ex difensore azzurro Raul Albiol ha ripercorso la sua carriera nei tempi in cui militava nel club partenopeo guidato da Maurizio Sarri: "Io ringrazio i tifosi del Napoli per tutto l'amore che mi hanno dato. Sono un napoletano in più, sono semplicemente un napoletano che è andato via. Mi è dispiaciuto non vincere lo Scudetto quell'anno con Sarri, ma ci siamo goduti il gioco e abbiamo comunque fatta felice molta gente".

"Quel Napoli di Sarri era una grande famiglia. Io ho iniziato un percorso bellissimo in quegli anni, poi non abbiamo vinto lo Scudetto e questo resterà. Ma quella squadra ha fatto divertire tanta gente e anche noi in campo ci divertivamo, abbiamo fatto benissimo, tutti i calciatori che erano con noi crescevano e infatti poi andavano in squadre più grandi".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.