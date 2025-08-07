Torino, problemi per Baroni: si ferma Njie
07.08.2025 21:00 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Tegola per mister Marco Baroni. Il Torino ha da poco annunciato che Njie ha alzato bandiera bianca e, dagli accertamenti efefttuati nella data odierna è emerso un trauma distrattivo parziale del muscolo ileopsoas di sinistra. A seguire, il comunicato del club granata: "Il calciatore Alieu Njie è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato un quadro distrattivo parziale del muscolo ileopsoas di sinistra. La prognosi verrà definita secondo l'evoluzione clinica dell'infortunio".