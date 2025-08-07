Fiorentina, Stovini avvisa la Lazio: "Se la squadra rimane questa..."

TUTTOmercatoWEB.com

L'ex difensore Lorenzo Stovini, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato del ruolo che avrà la Fiorentina nella prossima stagione. La squadra di Pioli si sta rinforzando per migliorare il posizionamento della scorsa stagione e per superare la concorrenza di altre squadre come Lazio, Bologna e Roma, ma non sarà facile. Ecco di seguito l'intervento di Stovini sul tema: "Alzare un trofeo sarebbe importantissimo in Conference o Coppa Italia, ma lo è anche il campionato. Se la squadra rimane questa, i presupposti ci sono. Gli obiettivi vengono volta per volta".

