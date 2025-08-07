Lazio, siglato un nuovo accordo con il partner globale Adapex: il comunicato
"La S.S. Lazio ha siglato un accordo con ADAPEX INC – società di DATRIX GROUP, tra i principali partner globali certificati da Google per l’editoria digitale – con l’obiettivo di valorizzare al meglio le proprie properties digitali: sito ufficiale, app, contenuti video on demand e live streaming.
Grazie a questa intesa, verranno integrate le più avanzate soluzioni programmatiche per l’advertising digitale, a partire da Google Ad Manager, con lo scopo di ottimizzare i ricavi pubblicitari generati dai contenuti biancocelesti e dalle audience che ogni giorno li seguono con passione.
L’accordo arriva in un momento di crescita costante per la Media Company della Lazio, che sta registrando numeri sempre più importanti in termini di traffico, coinvolgimento e partecipazione. Dopo una lunga e accurata fase di integrazione – realizzata insieme al nostro partner tecnico Hiway – il servizio sarà attivo già da sabato, in occasione dell’amichevole internazionale contro il Burnley.
Un ringraziamento speciale va a Infront, detentrice dei diritti digitali, che ha supportato con convinzione questo percorso, contribuendo in modo decisivo alla crescita tecnologica del Club.
Questa collaborazione consolida ulteriormente la strategia digitale della Lazio, aprendo nuove opportunità di sviluppo e rafforzando il legame tra il Club e la sua audience".
Pubblicato il 6/8