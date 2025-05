Lazio, Baroni e il futuro sulla panchina: il momento delle riflessioni si avvicina

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Chissà quale sarà il futuro di Marco Baroni sulla panchina della Lazio. Il tecnico, arrivato non proprio con i migliori incoraggiamenti della piazza romana, si sta giovando ora un posto d'accesso in Champions, impensabile l'estate scorsa. Come ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il ds Fabiani ha rinviato tutte le valutazioni a fine campionato, anche dopo la vittoria ad Empoli, promuovendo tutti.

Ad inizio aprile aveva parlato alla squadra della permanenza di Baroni, ma il discorso è stato rimandato a fine stagione. Nel caso di un rinnovo, questo potrebbe portare la scadenza nel 2027, con un compenso di un milione di euro più 100 mila di bonus che non dovrebbe salire nella seconda stagione. A prescindere dalla Champions conquistata o meno poi, sempre secondo il quotidiano romano, l'allenatore avrebbe un peso nelle decisioni sul mercato.

I discorsi con Lotito e Fabiani sono quindi rimandati a fine maggio, quando si saprà se la Lazio è riuscita a conquistare quella Champions per cui non era stata costruita. La società crede nella struttura della squadra, basata, come affermato ad inizio stagione, su un progetto triennale.

