Lazio, Romagnoli scalpita: ha un conto aperto contro la Juve

RASSEGNA STAMPA - Alessio Romagnoli ha ancora un conto aperto contro la Juventus: come ricorda il Messaggero, all’andata, dopo soli 24 minuti, fu espulso per un fallo da ultimo uomo su Kalulu, lanciato da Vlahovic. La Lazio, in dieci per quasi tutta la partita, resistette fino all’autogol di Gila all’85’, con quel ko, segnato anche da una gomitata di Douglas Luiz a Patric ignorata dal VAR, che ha dato inizio a una lunga serie di episodi arbitrali contestati dal club.

Ora, i biancocelesti sono ancora in piena corsa per la Champions, a 63 punti, alla pari proprio con la Juve. Romagnoli punta a chiudere il cerchio all’Olimpico, dove la Lazio non riesce a mantenere la porta inviolata da novembre 2024: 11 gare consecutive in casa con almeno un gol subito (15 se si include anche l’Europa League). Dall'altra parte, il difensore si è reinventato bomber: 5 gol in 38 presenze, suo record personale.

E per quanto riguarda il futuro? Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Alessio resterà. La Lazio non ha alcuna intenzione di cederlo, a meno che la richiesta non arrivi dal calciatore stesso.

