Lazio - Juve, Zoff avvisa: "Guai a fare calcoli! Si gioca per vincere"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - Dino Zoff presenta Lazio - Juve. L'ex portiere e allenatore ha parlato ai taccuini di Tuttosport della prossima sfida in campionato tra le due squadre, che vale moltissimo per la corsa al quarto posto. Sarà uno scontro diretto quasi decisivo per la Champions League del prossimo anno. Queste le sue parole a riguardo: "Guai a fare calcoli pensando di potersi accontentare del pareggio: in campo bisogna andare sempre per vincere e senza pensare al calendario delle gare successive. Mi aspetto una bella partita, combattuta: chi conquista i tre punti mette una base importante per l’ingresso in Champions".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.