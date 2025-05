Tennis | Cobolli contro l'Inter e Alcaraz incredulo: "Sei della Roma!"

Inter - Barcellona ha conquistato anche gli Internazionali di tennis a Roma. Sulla partita si è espresso Flavio Cobolli, noto tennista tifoso della Roma. Ha scosso la testa, infatti, quando gli è stato chiesto se la squadra di Inzaghi riuscirà a battere i blaugrana di Flick e passare il turno. Di fianco a lui Carlos Alcaraz è incredulo per la sua risposta: "Come fai a dire di no?! - gli dice -. "È una squadra italiana! Ah, ma sei della Roma". Cobolli non ne vuole sapere e continua a dire di 'no'. I nerazzurri questa sera avranno decisamente un tifoso in meno.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.