Lazio | Zaccagni a riposo, punta il ritiro: il suo programma post-operazione

RASSEGNA STAMPA - Riposo totale. È ciò di cui ha bisogno Mattia Zaccagni, in fase di recupero dopo l'operazione per risolvere la pubalgia da cui era stato fortemente limitato la scorsa stagione. Ora è nel periodo della convalescenza: sta seguendo il programma di riatletizzazione, a breve ricomincerà a lavorare sul campo per rimettersi in forma e affrontare al meglio la nuova annata con Sarri.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, si farà trovare pronto per l'inizio del ritiro a Formello, che inizierà il prossimo 14 luglio. Nei giorni precedenti, dal 10 in poi, verranno svolte anche le visite mediche d'idoneità di tutti i giocatori nello stesso centro sportivo. Il recupero del capitano, ora, parte da fermo: niente piscina o palestra, escluse corsette o piccoli allenamenti differenziati.

Dopo l'intervento ha bisogno solo di un recupero completo che gli permetterà poi di essere al meglio per lavorare sul campo. In seguito sarà stabilito il suo piano specifico dopo un confronto con lo staff medico del club. Quello che è certo è che per tornare a fare la differenza, Zaccagni deve stare bene. E ha tutto il tempo per farlo.

