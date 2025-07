Lazio, il mercato bloccato e la promessa di Lotito a Sarri: cosa sta succedendo

RASSEGNA STAMPA - Apre il mercato, per gli altri. La Lazio non potrà fare acquisti in entrata quest'estate, solo cessioni. Il compito di Lotito, ora, sarà quello di mantenere la parola data a Sarri e a tutti i tifosi biancocelesti: non vendere i big. Di offerte ne sono arrivate diverse (o almeno così pare): il presidente giura di aver rifiutato solo a giugno più di 200 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, a Formello sono state recapitate proposte per Tavares, Gila e Castellanos. C'era anche l'interesse dell'Inter per Rovella, poi smentito da Marotta. L'obiettivo della Lazio sarà quello di arrivare a settembre con la squadra intatta: non potendo sostituire nessuno, sarebbe un errore lasciar partire i big adesso.

Ma non è escluso che qualche squadra torni all'assalto per i gioiello biancocelesti. A rischio ci sono sempre Gila, Castellanos e Rovella, come anche Romagnoli e Tavares. Lotito ha in mano solo i contratti, ma non è in una posizione di forza. Deve garantire a Sarri giocatori felici e convinti di restare. Il presidente ha l'ultima parola sulla maggior parte dei casi, ma non su chi ha clausole prefissate. È il caso di Rovella, Guendouzi e Dia, tutti con una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, e quello di Noslin (70 milioni) e Tchaouna (60). Il francese però è in procinto di lasciare la Capitale e di unirsi al Burnley: era stato acquistato per circa 9,7 milioni (più un di solidarietà di 421mila euro) ed è stato venduto per 15 milioni più il 10% sulla futura rivendita.

Sulle clausole, perciò, Lotito non può fare nulla. L'ultima decisione spetterà ai giocatori nel caso in cui qualcuno fosse disposto a pagarle. Il rischio è proprio quello di perdere giocatori importanti senza poter far nulla per fermarli. E ancora peggio, di non poterli sostituire dopo visto il blocco dei tesseramenti. La Lazio può solo incrociare le dita e sperare. E Sarri guarda interessato.

