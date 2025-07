Calciomercato Lazio | Paura per Guendouzi, occhio alla clausola: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio è spaventata, ha paura di perdere Rovella e di non poterlo sostituire visto il blocco del mercato in entrata. Lo stesso discorso però vale anche per Guendouzi. Hanno entrambi la stessa clausola rescissoria da 50 milioni di euro: nel caso in cui una società decidesse di pagarla, Lotito non avrebbe potere sull'operazione. Anzi, la decisione finale spetterebbe solo al giocatore.

Da tempo il francese piace in Premier League. Prima Newcastle e Aston Villa, ora il Sunderland del suo ex allenatore ai tempi del Lorient Regis Le Bris. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Lazio spera nell'intesa tra con Sarri per non farlo andare via. Si era detto felicissimo per il ritorno del tecnico, addirittura ha seguito la trattativa chiedendo continue informazioni a membri dello staff.

Il Comandante ha rimesso in dubbio la sua posizione in squadra, che dopo l'esclusione dalle coppe europee vacillava e non poco. Ora bisogna resistere alle sirene dell'Inghilterra. Guendouzi ha un contratto fino al 2028 e non potrà ricevere alcun rinnovo o adeguamento. La Lazio incrocia le dita e spera che lui, come Rovella, rimanga nella Capitale.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.