Allenatore Roma | Friedkin sceglie e punta un big: i dettagli

© foto di www.imagephotoagency.it

Ranieri lascerà al termine del campionato, ormai la decisione è presa e non è sindacabile. L'allenatore giallorosso rimarrà in società con il ruolo di consigliere diretto del presidente Friedkin, ma dirà addio alla panchina. Chi sarà allora il tecnico della Roma nella prossima stagione? Sembra defilato ormai Stefano Pioli, il profilo non convincerebbe del tutto la proprietà americana. Friedkin, invece, è molto intrigato da un altro allenatore italiano, anche lui ex Milan, si tratta di Massimiliano Allegri che è reduce da un anno sabbatico dopo il triennio alla Juventus. La Roma punta forte sull'allenatore livornese, ma c'è un però.

Allegri a Torino guadagnava circa nove milioni a stagione, uno stipendio troppo alto per il club di Trigoria, soprattutto se la Roma non dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions. Ecco perché il quarto posto diventa decisivo per puntare ad Allegri che, comunque, dovrebbe "accontentarsi" di uno stipendio da 5-6 milioni a stagione. Andrebbe poi analizzata la questione Dybala che nell'ultimo anno di Juve ha avuto qualche contrasto con Allegri. In lizza rimangono anche Gasperini, Fabregas, Sarri e Farioli che, ovviamente, avrebbero pretese economiche diverse rispetto ad Allegri che però ora è il preferito della famiglia Friedkin in caso di accesso alla prossima Champions. Sul livornese ci sarebbe anche il Milan, ma al momento senza particolari affondi.

