Lazio - Juventus, procede la vendita dei biglietti: il dato aggiornato

Lazio - Juventus sarà un match fondamentale per la corsa al quarto posto. La Champions League è lì a un passo e nessuna pretendente vuole mollare a tre giornate dalla fine. Tudor tornerà a Roma per sfidare il suo passato, in un Olimpico in cui la Lazio di Baroni sarà chiamata a tornare a fare risultato e centrare l'obiettivo.

Baroni e i suoi ci credono, così come i tifosi biancocelesti: stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, in questo momento sarebbero circa 51.000 i biglietti venduti per la sfida in programma sabato alle ore 18:00. Ci sono ancora molti giorni per assicurarsi un posto, il dato è destinato a crescere. Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, un pubblico che vorrà spingere la Lazio più in alto possibile.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.