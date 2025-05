WOMEN | Serie A, la top 11 dell'8ª giornata: la Lazio domina - FOTO

L'ottava giornata della poule salvezza e scudetto è ormai in archivio, la Lazio ha chiuso la stagione in bellezza con una vittoria schiacciante ottenuta in casa col Sassuolo. Le biancocelesti non potevano desiderare epilogo migliore per poter festeggiare insieme ai tifosi la salvezza, già centrata, e il primo posto nella poule.

Le capitoline, oltre a aver dominato in campo, dominano anche la top 11 della settimana scelta dalla Figc Femminile. Sono infatti, ben quattro le giocatrici che rappresentano la Lazio e si tratta di Mancuso, Le Bihan, Oliviero e Piemonte. A completare la formazione: Finkerstrand (Fiorentina), Mesjaz (Milan), Bou Salas (Como Women), Severini (Fiorentina), Boquete (Fiorentina), Nischler (Como Women), Ijeh (Milan).

La penultima Top 11 stagionale



Stats by @OptaPaolo #SerieAfemminile eBay 🇮🇹 pic.twitter.com/Byk6lR5mvc — FIGC Calcio Femminile (@FIGCfemminile) May 7, 2025

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE