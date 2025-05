Lazio, quanti ex tra i migliori allenatori al mondo: la classifica

TUTTOmercatoWEB.com

La fine della stagione 2024/25 è alle porte ed è il momento di tirare le somme. Tra exploit e conferme ci sono allenatori che hanno stupito, come Nuno Espirito Santo con il suo Nottingham Forrest, e altri che stanno confermando quanto di buono hanno costruito, come Luis Enrique a Parigi. Non esiste però solo la vittoria o il percorso per decretare il successo o la validità di un allenatore. Proprio per questo, la testata digitale GiveMeSports ha realizzato una Top 20 dei migliori allenatori del momento seguendo quattro criteri: trofei; successi recenti; longevità; prestazioni rispetto alle aspettative. I manager internazionali e i dirigenti disoccupati sono classificati più in basso a causa della mancanza di partite recenti.

In lista sono presenti molti allenatori italiani e, in generale, vecchie conoscenze del campionato italiano.Soprattutto, sono presenti tre ex Lazio. Ecco di seguito la classifica completa in ordine crescente:

20. Nuno Espirito Santo

19. Gian Piero Gasperini

18. Luciano Spalletti

17. Luis De La Fuente

16. Antonio Conte

15. Julian Nagelsmann

14. Thomas Tuchel

13. Didier Deschamps

12. Lionel Scaloni

11. Unai Emery

10. Jurgen Klopp

9. Mikel Arteta

8. Luis Enrique

7. Diego Simeone

6. Xabi Alonso

5. Hansi Flick

4. Simone Inzaghi

3. Arne Slot

2. Carlo Ancelotti

1. Pep Guardiola

