Lazio, Lotito atteso a Formello: si lavora sui rinnovi e non solo

RASSEGNA STAMPA - Mercato bloccato, servono pazienza e disponibilità. Non è il momento delle trattative, se non in uscita: la Lazio non può fare nuovi acquisti, Sarri rimarrà con lo stesso gruppo dello scorso anno. E adesso, nel weekend, arriverà anche il presidente Lotito a Formello per salutare la squadra, impegnata nel ritiro estivo proprio nel centro sportivo.

La società, infatti, entro il 30 settembre dovrà impegnarsi a riequilibrare il rapporto tra l'indice del costo del lavoro allargato e i ricavi, portandolo al di sotto della soglia dell’80%. Per questo vige cautela. La dirigenza, comunque, può occuparsi dei rinnovi di contratto con decorrenza 1 luglio 2026, o comunque impostare nuove trattative su eventuali prolungamenti futuri. Ci sono ben quindici giocatori in scadenza nel 2027, tra questi anche Romagnoli. La Lazio se ne dovrà occupare una volta ristabilita la situazione.

