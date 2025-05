Jacobelli spiega: "Campionato ancora aperto. Lazio - Juve? Lì capiremo..."

Il giornalista Xavier Jacobelli, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, si è espresso sul prossimo weekend di campionato, fondamentale per la lotta Champions. Ecco di seguito le sue parole: "Quattro strade in un fazzoletto è la dimostrazione dell'interesse di questa edizione del campionato. Ma anche per la salvezza è ancora tutto aperto. Sulle quattro in lizza per la Champions, la Roma di Ranieri, reduce da 19 risultati utili consecutivi, lunedì prossimo avrà un autentico spareggio contro l'Atalanta, ma prima ci sarà Lazio-Juventus e lì capiremo molte cose. E anche il Bologna non credo abbia rinunciato alle chance di qualificazione".

