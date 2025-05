Ex Lazio | Luka Romero sparito dai radar attacca l'allenatore: cosa è successo

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Photo Agency

Arrivato alla Lazio nel 2021 come giovane promessa, Luka Romero non è, tuttavia, mai riuscito ad imporsi ad alti livelli con la maglia biancoceleste. Lasciata la capitale, il classe 2004 non ha trovato maggiore fortuna nelle sue militanze con Milan, Almeria e Alaves, squadre con le quali ha collezionato poche presenze, quasi mai degne di nota. Per rilanciarsi, l'argentino ha così scelto di andare a giocare in Messico con il Cruz Azul, dove, però, il tecnico non gli sta concedendo il minutaggio sperato, utilizzandolo più come jolly che come titolare.

In un'intervista rilasciata ad ESTO, Romero ha parlato in maniera velatamente polemica proprio del suo impiego, specificando come abbia scelto di tornare in America per giocare di più e sentirsi protagonista:

"Ovviamente sono venuto qui per avere più minuti, per sentirmi più importante, ed è quello che sto facendo e che mi sto godendo di più. Si cerca sempre di essere protagonisti dove si è. Ovviamente uno vorrebbe giocare sempre, ma cerco di dare il massimo quando entro in campo e soprattutto di aiutare i miei compagni".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.