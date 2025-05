Gossip | Nuovo amore per Jannik Sinner? Lui smentisce e spiega

WEBTV PAGELLE EMPOLI-LAZIO: GOL IMME-DIA-TO! GIGOT PRONTO, HYSAJ INGENUO MANDAS 6: La sua gara inizia con un colpo violento alla testa subìto da Colombo. Non deve compiere parate complicate. HYSAJ 5,5: Stop, testa alta e lancio preciso sul petto di Dia: ha grande merito sul vantaggio immediato della Lazio. Poi però non si... MANDAS 6: La sua gara inizia con un colpo violento alla testa subìto da Colombo. Non deve compiere parate complicate. HYSAJ 5,5: Stop, testa alta e lancio preciso sul petto di Dia: ha grande merito sul vantaggio immediato della Lazio. Poi però non si... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | OCCASIONE MILINKOVIC-SAVIC? LA SITUAZIONE PER L'ESTATE CALCIOMERCATO LAZIO - Dal nulla di fatto a gennaio alla possibile occasione per l'estate. Ancora Sergej Milinkovic-Savic, sempre nel mirino della Lazio: un amore mai dimenticato che potrebbe diventare realtà nella prossima sessione di mercato. La situazione... CALCIOMERCATO LAZIO - Dal nulla di fatto a gennaio alla possibile occasione per l'estate. Ancora Sergej Milinkovic-Savic, sempre nel mirino della Lazio: un amore mai dimenticato che potrebbe diventare realtà nella prossima sessione di mercato. La situazione...