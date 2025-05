Fiorentina, Palladino: "Cataldi non ci sarà col Betis". E sul rinnovo...

TUTTOmercatoWEB.com

In conferenza stampa, alla vigilia della gara di ritorno col Betis valida per la semifinale di Conference League, Palladino ha commentato così il rinnovo annunciato poco fa dal club con un comunicato: "È stata una sorpresa anche per me, me l'ha comunicato il presidente Commisso mezz'ora fa ed è stato bello e piacevole, motivo di orgoglio e grande fiducia dimostrata da lui e dalla famiglia. Io e il mio staff abbiamo una responsabilità in più che ci stimola a portare la Fiorentina più in alto possibile, già da domani. Sarà difficile ma proveremo con tutte le nostre forze ed energie a prendere la finale, dando tutto dall'inizio alla fine".

Poi, tornando a parlare della sfida, a proposito degli indisponibili ha citato Cataldi spiegando il perché l'ex Lazio non sarà a disposizione chiarendo anche le sue condizioni: "Cataldi giovedì scorso ha avuto un risentimento muscolare e non sarà a disposizione".

