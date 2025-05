FORMELLO - Lazio, doppia buona notizia: due rientri per Baroni

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - L’emergenza sulle fasce si attenua, anzi, stando all’allenamento di oggi si azzera completamente. Lazzari e Tavares in gruppo, doppio rientro nella seduta di stamattina. Baroni può puntare la Juventus con meno patemi. Hysaj, espulso a Empoli, sarà squalificato. Marusic è rimasto a riposo visto il problema riscontrato al Castellani, potrebbe riaggregarsi domani. Intanto sono tornati coi compagni Lazzari e Tavares, entrambi fuori per fastidi muscolari nelle ultime partite. L’ex Spal si era fermato a Marassi con il Genoa, il portoghese nel ritorno di Europa League con il Bodø.

La loro convocazione e il possibile minutaggio verranno definiti con le prossime due sgambate, domani alle 11 e venerdì con la rifinitura delle 16.30. Dipenderà pure dalle loro sensazioni, soprattutto Tavares spera che si sia definitivamente concluso il suo calvario stagionale. Clinicamente comunque hanno smaltito i rispettivi infortuni. Da monitorare, però, ci sono un paio di assenze odierne. Sono quelle di Gigot, spesso e volentieri gestito durante la settimana, e soprattutto Castellanos. Al momento non ci sono allarmi accesi.

Le prove tattiche scatteranno domani, oggi Baroni ha impegnato la rosa in partitelle tecniche (mini-sfide a campo ridotto) e in un lavoro atletico di allunghi. Le mosse anti-Juve cominceranno a delinearsi con il prossimo allenamento. In difesa favorita la coppia Gila-Romagnoli, sulle corsie - nonostante i recuperi - sono favoriti Marusic e Pellegrini. A centrocampo nessun dubbio su Guendouzi e Rovella. Davanti il Taty con Dia alle spalle, a meno che non si punti su un centrocampista aggiunto come Dele-Bashiru alle sue spalle. Isaksen e Zaccagni larghi, a meno che il recupero di Lazzari non spinga Baroni a confermare Marusic in una posizione più avanzata. Un'opzione alternativa che ora però sembra la meno probabile.

Pubblicato il 07-05