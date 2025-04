FORMELLO - Lazio, finalmente il Taty! Dubbio alle sue spalle e in difesa...

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Carte mischiate alla vigilia. Una sola seduta per preparare il derby, quella di oggi pomeriggio. Baroni non ha provato la formazione anti-Roma, rimangono diversi dubbi sulla squadra che verrà scelta domani. Di certo Castellanos si riprenderà la maglia in attacco: Taty titolare e pronto al cambio quando verranno meno le energie. Alle sue spalle, però, ballottaggio apertissimo tra Dia e Dele-Bashiru: durante la rifinitura è stato il nigeriano a scortare il centravanti argentino. Decisione ancora in bilico, il senegalese prova a resistere. I posti certi sono quelli sulle fasce e in mediana: Isaksen e Zaccagni larghi nel 4-2-3-1, Rovella insieme a Guendouzi a centrocampo. Torneranno a formare il tandem dopo le rispettive squalifiche.

Dietro diversi punti interrogativi. Gila e Romagnoli testati in coppia, ma nell'undici lontano dal poter essere preso come riferimento per domani. Gigot spera di strappare una chance: insidia entrambi i compagni, che però alla fine potrebbero essere confermati nonostante la pessima prestazione in Norvegia. Gigot era uscito affaticato dalla trasferta di Bergamo. Marusic e Pellegrini sono favoriti come terzini, restano in ballo anche le candidature di Lazzari e Hysaj.

Di certo Pellegrini è il più riposato tra i quattro e anche giovedì prossimo non parteciperà alla gara europea poiché fuori lista. Ai box ci sono Tavares e Patric. Occhio in porta: Mandas è in vantaggio su Provedel dopo le ottime partite contro Atalanta e Bodo, però oggi in allenamento ha accusato un dolore al costato e per questo motivo è stato fasciato durante la seduta, comunque completata. Da valutare fino a ridosso del derby.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Gigot, Provstgaard, Hysaj, Vecino, Belahyane, Dele-Bashiru, Tchaouna, Ibrahimovic, Noslin, Pedro. All.: Baroni.

Pubblicato il 12/04