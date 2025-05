Ex Lazio | Muslera saluta il Galatasaray: possibile futuro in Uruguay

TUTTOmercatoWEB.com

Il futuro di Fernando Muslera sarà lontano dalla Turchia. Il trentottenne è arrivato al Galatasaray nel 2011 per poco più di sei milioni di euro dalla Lazio. È il capitano e ha collezionato 548 presenze, vincendo sette campionati turchi, ma dopo 14 lunghi anni, il calciatore uruguaiano non continuerà a difendere la porta del club di Istanbul. Ignacio Ruglio, presidente del Peñarol, ha rivelato a Radio Sport 890 qualche dettaglio sul futuro dell'ex Lazio: “So che le offerte che sta ricevendo per rinnovare il suo contratto sono enormi, ma lui ha deciso da un anno di tornare in Uruguay”.

Le voci sul possibile ritorno in patria circolano già da diverso tempo. Infatti, sembra che il portiere sia stato già avvicinato da club sudamericani e da due grandi club uruguaiani lo scorso anno: si tratta del Peñarol di Ruglio e del Nacional, ma Muslera voleva rimanere ancora al Galatasaray. Ora però le cose sono cambiate. Il presidente del Peñarol è stato recentemente avvisato della scelta del portiere di non rinnovare il suo contratto, attualmente in scadenza nel 2025, e su specifica domanda in merito a un possibile ritorno del suo club sul giocatore Ruglio avrebbe detto che "non avrebbe parlato per rispetto alla sua carriera".

