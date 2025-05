Serie A | Lazio - Juve, le voci che racconteranno il big match su Dazn

Lazio e Juve proseguono la preparazione in vista del big match di sabato, il calcio d'inizio è fissato alle 18. Una sfida cruciale in chiave Champions, la massima competizione europea è l'obiettivo di entrambe e l'esito della gara all'Olimpico segnerà in tal senso il loro percorso. La partita sarà trasmessa in esclusiva su Dazn e a raccontarla ci sarà il duo formato da Pierluigi Pardo, per la cronaca, e Andrea Stramaccioni, per il commento tecnico.

