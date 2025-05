WOMEN | Lazio, Le Bihan: "Orgogliosa della stagione. Spero che il club..."

“A livello di statistiche è stato veramente un anno bello, che non mi aspettavo. Sono felice e orgogliosa della mia stagione, ma anche di quella della squadra. Penso che il futuro sarà bello. Penso che sia stato il mio miglior anno da calciatrice, mi sento molto felice e che faccio parte di una famiglia. All’inizio ho avuto bisogno di tempo per adattarmi, anche per la lingua, ma con le mie compagne tutto è stato veramente bello”. Lo ha dichiarato Clarisse Le Bihan ai microfoni ufficiali del club, nel corso dell'evento Freccia Rossa Game On 2025 - Women in Sport.

La biancoceleste, proseguendo l'intervista, parlando ancora della stagione ha poi aggiunto: “Dove è cambiato tutto? Alla fine del 2024, abbiamo sofferto tanto perché avevamo perso delle partite immeritatamente. Eravamo una squadra giovane e con poca esperienza, dopo siamo cresciute. Ero frustrata che non abbiamo potuto giocare così la prima parte di campionato, ma è andata così. Abbiamo fatto otto partite ottime penso”.

“Cosa mi ha spinto a venire alla Lazio? Ho visto video e foto delle strutture e mi sono detta che era ambizioso, non sapevo cosa aspettarmi perché c’è differenza tra Serie A e B ma abbiamo fatto veramente bene. Per il futuro cosa mi aspetto? Penso e spero che la società voglia continuare così a investire ancora di più e a guardare le giocatrici importanti della squadra e a crescere ancora col mister. Penso verranno bei giorni”.

“Tutta la squadra è col mister, sia Pinzani sia Lotito li vogliamo ringraziare e speriamo che continui a darci il suo appoggio”.

