Rigore Pedro | La Serie A elogia Marianucci, i tifosi si sfogano: "Ci prendete per il c**o?"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel post-partita di Empoli - Lazio si sta parlando più del mancato rigore su Pedro che della vittoria biancoceleste. I tifosi della Lazio non riescono a capacitarsi di come non sia stato fischiato il contatto tra lo spagnolo e Marianucci: la perplessità è anche giustificata visto che personaggi autorevoli come Luca Marelli e Gianpaolo Calvarese, due ex arbitri, hanno spiegato come il fallo fosse evidente e che quindi la Lazio sia stata penalizzata dal mancato intervento dell'arbitro Colombo.

Oltre al danno anche la beffa, perché neanche di fronte all'evidenza ci si ferma. Il profilo X della Lega Serie A ha infatti elogiato l'intervento del difensore dell'Empoli postando il frame del contatto, definendolo persino un "Super intervento". La reazione dei tifosi della Lazio (e non solo) non si è fatta attendere. "Ci prendete anche per il c**o?", "era rigore netto", "rigore grosso come una casa", questa è solo una parte della reazione dei tifosi e anche il resto si allinea su questo tipo di pensiero (e spingendosi anche oltre).

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.