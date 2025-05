Lazio, Marelli: "Contatto Pedro-Marianucci? Abbaglio di Colombo"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Torna a vincere la Lazio che batte di misura l'Empoli grazie alla rete di Dia. Un successo importantissimo per la squadra di Baroni che però, già in dieci contro dieci, può recriminare un calcio di rigore non assegnato per il fallo di Marianucci su Pedro. Colombo ha lasciato proseguire e il Var non è intervenuto.

In merito ecco il pensiero dell'ex arbitro Marelli ai microfoni di Dazn: "Marianucci prende anche il pallone ma all’inizio il contatto è tutto sulla gamba sinistra di Pedro che non può avanzare, Lo stesso giocatore dell’Empoli guarda subito l’arbitro per capire se stia per assegnare il rigore. In questo caso manca il calcio di rigore e il giallo. Anche il Var aveva tutti i parametri per intervenire e correggere la decisione di Colombo probabilmente in sala Var hanno ritenuto che il contatto iniziale non compromettesse l’azione di Pedro. Abbaglio di Colombo".

