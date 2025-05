FORMELLO - Lazio, ora testa alla Juve. Out Hysaj, Nuno Tavares spera...

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Altra trasferta, altra vittoria. La Lazio supera l'Empoli e resta in corsa per il quarto posto in campionato per la qualificazione alla prossima Champions League. Sabato prossimo all'Olimpico ci sarà lo scontro diretto contro la Juventus, che deciderà tanto, se non tutto, della stagione dei biancocelesti. Prima la rifinitura al venerdì, con la ripresa in programma nei prossimi giorni.

Baroni sicuramente dovrà fare a meno di Hysaj, espulso al Castellani per doppio giallo. Non ci saranno nemmeno Patric (stagione finita dopo l'operazione alla caviglia) e Lazzari, ancora ai box per l'infortunio rimediato a Genova. Proverà a rientrare invece Nuno Tavares: era uscito in lacrime contro il Bodo/Glimt per un nuovo infortunio muscolare, farà un tentativo proprio per il big match con i bianconeri. Resta comunque difficile rivederlo in campo.