Roma | Paredes non gioca più, questione di... soldi. Ecco la clausola che lo blocca

© foto di www.imagephotoagency.it

Dov'è finito Leandro Paredes? Continua la telenovela in casa Roma, con il centrocampista argentino ormai relegato in panchina nelle ultime partite dopo che era diventato un punto fermo della squadra di Ranieri. Il motivo per cui non gioca più è molto semplice: la società giallorossa non ha intenzione di pagare una clausola presente nel suo contratto.

Paredes, infatti, è a quota 79 presenze con la maglia della Roma negli ultimi due anni. Allo scattare delle 80 partite, i giallorossi dovranno versare due milioni di euro di bonus al PSG, dopo averne già sborsati 2,5 nell'estate del 2023 al momento dell'acquisto. La linea però sembra abbastanza chiara: la clausola sembra destinata a non essere rispettata.

