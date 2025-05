Fiorentina, Parisi: "Europa? La Lazio ha scontri diretti importanti, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

La Roma frena la corsa all'Europa della Fiorentina, che però ha comunque una chance essendo impegnata ancora in Conference League. Al termine dell'incontro, in conferenza stampa, sull'argomento si è espresso Parisi che ha affermato: "Se crediamo nella qualificazione? Si, la Lazio ha scontri diretti importanti, anche la Roma. Noi abbiamo il Venezia, ma le squadre che devono salvarsi hanno qualcosa in più. Noi dobbiamo restare concentrati, siamo forti e andiamo a mille in settimana. Continuiamo così, oggi la sconfitta non la meritavamo".

