Internazionali di Roma, Tommy Paul gasato: "Back in Lazio land" - FOTO

Non solo Opelka, anche Tommy Paul è arrivato nella Capitale per prendere parte agli Internazionali di tennis che si svolgeranno come sempre al Foro Italico, proprio a due passi dall'Olimpico dove sabato prossimo scendera in campo la Lazio per affrontare la Juve. Il tennista statunitense, così come l'amico e collega, nutre una certa passione per i colori biancocelesti e così, non appena ha messo piede sulla terra rossa del Centrale, immediato è stato il collegamento con la squadra di Baroni. "Back in Lazio land" (Di nuovo nella terra della Lazio) ha scritto sotto il suo ultimo post su Instagram.

