Lazio, Rovella suona la carica: "Avanti, senza paura" - FOTO

La Lazio non molla. Cade, inciampa, ma poi si rialza. Dopo il mezzo passo falso in casa contro il Parma, i biancocelesti guadagnano tre punti fondamentali per la lotta Champions. Tutte le pretendenti sono vicinissime tra di loro, ognuno punto può fare la differenza. Contro l'Empoli, la Lazio ha vinto una gara difficile contro una squadra in lotta per non retrocedere. Ora testa a sabato, quando i biancocelesti ospiteranno la Juventus. Rovella sa bene quanto conterà il supporto del pubblica e tramite un post sui social suona la carica in vista del finale di stagione: "Avanti, senza paura".

