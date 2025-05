Lazio, il messaggio social di Gila: "Non molliamo mai" - FOTO

La Lazio si è presentata al Castellani con una formazione che ha riservato qualche sorpresa: Baroni ha mischiato le carte e cambiato qualche tassello rispetto al solito. Isaksen è rimasto in panchina, così come Gila. I due sono entrati nel secondo tempo al posto di Marusic e Pellegrini. Lo spagnolo in particolare è entrato in una posizione inusuale da terzino destro, anche se comunque per caratteristiche è in grado di giocarci. Tre punti che hanno la firma di tutti, non solo di Dia. Come ha scritto Gila sui suoi profili social, la Lazio continua a lottare e sperare nel quarto posto, senza mollare mai.

