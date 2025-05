Lazio, Fabiani fa il punto sulla stagione: il commento del diesse

La Lazio ha conquistato tre punti pesantissimi contro l'Empoli che gli consentono di restare in corsa per la lotta a una posizione in Champions League. I biancocelesti si impongono per 1-0 al Castellani, segnando dopo soli 54 secondi e difendendo poi il risultato in superiorità numerica per quasi tutta la partita. Una vittoria che impreziosisce questo finale di una stagione che ha visto la Lazio andare ogni più rosea aspettativa e che, intervenuto in conferenza stampa, il direttore sportivo Angelo Fabiani, ha analizzato con le seguenti parole.

LE PAROLE DI FABIANI - "Giorno dopo giorno crediamo in ciò che facciamo. Ci tenevamo a passare il turno d'Europa ma c'è stata la lotteria dei rigori, la società non può rimproverare nulla ai ragazzi e al tencico perché alla vigilia del campionato nessuno avrebbe scommesso un euro per stare come stiamo oggi. Abbiamo migliorato la posizione dello scorso anno. Dobbiamo essere professionisti seri al servizio della società e dei tifosi. Se io parlo così è perché non tollero che ignobili soggetti possano prendere in giro la gente a cui sta a cuore la Lazio. Quelli che si fanno chilometri e spendono soldi per la Lazio. Questi soggetti se la vedranno con me in tribunale, devono lasciar perdere la Lazio. La Lazio è una società pulita. Oggi una vittoria fodamentale contro una squadra che si gioca un traguardo fondamentale. Siamo soddisfatti, ma si percepiva in settimana che col Parma non siamo stati all'altezza, ma ci può stare alla cinquantesima partita. La stanchezza psicofisica inzia a farsi sentire".

