Empoli - Lazio, l'analisi di Cucchi: "Squadra non brillantissima, ma..."

La Lazio vince 1 a 0 e porta a casa tre punti preziosi dalla trasferta al Castellani, che le consentono di rimanere in piena corsa per un posto in Champions. La lotta per l'Europa, a tre giornate dalla fine, si fa sempre più intricata. Al termine dell'incontro, tramite il proprio profilo su "X", il giornalista Riccardo Cucchi ha analizzato la prestazione dei biancocelesti: "Vittoria di misura che tiene ancora in corsa la Lazio. Squadra non brillantissima ma combattiva. In queste ultime giornate i risultati valgono doppio. E contano assai più del bel gioco. L'Empoli si è battuto".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE