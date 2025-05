Empoli - Lazio, l'ex arbitro Calvarese: "Era rigore su Pedro, ecco perché"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Empoli - Lazio è stata una partita ricca di episodi arbitrali. Oltre alle espulsioni di Colombo e Hysaj, ci sono state altre situazioni meritevoli di approfondimento. Una su tutte, il contatto tra Marianucci e Pedro nei minuti finali. L'ex Barcellona entra in area e viene steso dal difensore dell'Empoli, ma secondo l'arbitro non c'era nulla. Secondo l'ex arbitro di Serie A Gianpaolo Calvarese però il contatto era da punire e sul proprio sito Calvar.it spiega il perché: "Proteste Lazio in area, per Colombo e il VAR si può proseguire. Manca a mio avviso un rigore per la Lazio: Pedro è in anticipo, Marianucci lo capisce sulla gamba sinistra che è in appoggio. Solo dopo aver colpito l’avversario, prende anche il pallone".

