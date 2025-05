Juve, Koopmeiners e Vlahovic ancora in dubbio: le ultime in vista della Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juve, reduce dal pareggio al Dall'Ara col Bologna, dovrà affrontare la Lazio nella trentaseiesima giornata di Serie A. Un match cruciale per il percorso di entrambe verso l'Europa. I bianconeri sono tornati al lavoro, è iniziata la preparazione per la sfida all'Olimpico ma non ci sono buone notizie dall'infermeria. Oltre a Yildiz squalificao e Cambiaso, uscito ko dalla gara con i felsinei, sono fortemente in dubbio Koopmeiners e Vlahovic. Entrambi oggi hanno svolto lavoro differenziato e il recupero per la partita contro la squadra di Baroni è tutt'altro che certo.

