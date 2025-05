Lecce, il Giudice Sportivo ci va giù pesante dopo la protesta: ecco il provvedimento

È andata avanti la protesta dei tifosi del Lecce contro la Lega Serie A dopo la gestione della gara contro l'Atalanta. La sfida, infatti, è stata posticipata solo due giorni dopo la scomparsa del magazziniere salentino Graziano Fiorita, senza rispettare a pieno il lutto della squadra. Per questo nel match contro il Napoli la curva giallorossa si è fatta sentire nuovamente con uno striscione offensivo e il lancio di fumogeni.

Il Giudice Sportivo ha punito la società pugliese per questo comportamento, comminando un'ammenda di 20mila euro e una diffida. Questo il comunicato a riguardo: "Per avere suoi sostenitori, per tutta la durata della gara, esposto uno striscione offensivo nei confronti delle istituzioni calcistiche senza mai essere stato rimosso (€ 10.000,00); per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato quattro fumogeni sul terreno di giuoco e numerosi petardi e fumogeni nel recinto di giuoco che in un'occasione, al 5° del primo tempo, co- stringevano l'Arbitro a sospendere la gara per circa cinque minuti (€ 10.000,00 e diffida); sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.