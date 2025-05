Lazio, Rambaudi carica: "Servono testa e coraggio. Con la Juve..."

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

Roberto Rambaudi suona la carica in vista del big match tra Lazio e Juventus. Intervenuto in collegamento a Radiosei, l'ex attaccante biancoceleste ha parlato dell'imminente scontro diretto dell'Olimpico, uno sfida che, a suo dire, sarà da dentro o fuori, per la quale servirà disputare una prova praticamente perfetta. Queste le sue parole:

“Contro la Juventus farei attenzione all’inizio, perché andranno a mille subito e poi caleranno. Testa, coraggio, entusiasmo: sono questi gli elementi che contano nel finale di stagione.Se fai la prestazione di Empoli con la Juventus perdi, però va bene anche questa Lazio qui, perché vincere era importantissimo. Contro i bianconeri servirà la prova perfetta. Questa è la partita della partita, è da dentro o fuori, è una finale".

"Se Baroni ha messo Marusic davanti è perché in questo momento preferisce fisicità davanti e contro la Juve questa soluzione potrebbe farti gestire meglio, per poi dare spazio durante la partita agli attaccanti che possono determinare la gara. Sette punti bastano per la Champions, a mio avviso; tutto sta a farne 3 con la Juventus”.

