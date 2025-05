Mattei: "Lazio - Juve può essere zero o cento. Con una vittoria..."

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

Archiviata la gara di Empoli, l'attenzione della Lazio può andare allo scontro diretto contro la Juventus di sabato. Le due squadre sono appaiate al quarto posto con 63 punti, anche insieme alla Roma, e la sensazione è che la sfida dell'Olimpico possa risultare già decisiva nella corsa al quarto posto. Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista Stefano Mattei si è proiettato alla partita contro i bianconeri, commentando anche lo stato di forma degli uomini di Baroni e le scelte di mercato fatte da entrambe le società.

"Lazio-Juventus può essere zero, cinquanta o cento. Se dovesse perdere rischierebbe di restare fuori dal giro europeo, viceversa con una vittoria sabato e con una sconfitta della Roma a Bergamo, avrebbe il destino Champions nelle proprie mani. In questo caso, con sette punti sarebbe quarta in classifica a fine stagione".

"Lazio stanca? Alcuni elementi come Guendouzi, Rovella, Isaksen e Zaccagni, sono un po’ in flessione fisica e mentale. Nel momento in cui i tuoi 4-5 giocatori migliori calano, emergono i limiti degli altri, quelli che non hanno la capacità di essere risolutivi con una giocata".

"Il mercato della Lazio non è andato bene, ma lo stesso possiamo dirlo per quello fatto dalla Juventus, con la differenza che Giuntoli ha spesso oltre 100 milioni per Koopmeiners e Douglas Luiz. Situazione decisamente più grave”.

