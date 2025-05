Lazio, Tudor torna da ex: l'ultima volta Marusic 'ala' e il gol contro la Juve

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tante storie e protagonisti si intrecciano in Lazio - Juventus di sabato prossimo. Oltre a uno scontro diretto decisivo (o quasi) per il quarto posto in campionato, sarà anche il primo grande ritorno da ex in panchina per Igor Tudor. L'anno scorso al suo arrivo aveva stravolto (in negativo) l'ambiente biancoceleste, prendendo il posto del dimissionario Maurizio Sarri. Tra dichiarazioni discutibili, richieste rivedibili e scelte che ancora oggi lasciano perplessi i più, non ha decisamente lasciato un bel ricordo nella Capitale. Anche se, a livello di punti, era riuscito a ottenere la qualificazione in Europa League.

Nella sala stampa dell'Olimpico richieggiano ancora le sue parole: "Marusic ha fatto un gran gol da ala vera, dovevo arrivare io per far capire che è un’ala e non un terzino". Era il 30 marzo 2024, la Lazio aveva appena battuto 1-0 la Juventus grazie proprio alla rete di Marusic allo scadere. Si trattava dell'esordio in panchina del tecnico croato, che di lì a poco avrebbe poi perso l'andata della semifinale di Coppa Italia, sempre contro i bianconeri, e il derby contro la Roma.

Ora si prepara a tornare di fronte ai suoi vecchi tifosi in quello che è stato il suo stadio per qualche mese. Con la Juventus sta praticamente facendo lo stesso percorso dello scorso anno, risistemando la squadra dopo l'esonero di Thiago Motta (sempre a marzo). In uno scenario totalmente diverso ritroverà molti dei calciatori che ha allenato: da Guendouzi, con cui non ha mai avuto un ottimo rapporto, a Rovella e Isaksen, che voleva far fuori in estate, passando per Zaccagni, utilizzato spesso da esterno di centrocampo, e per l'appunto Marusic.

A sorpresa proprio quest'anno si è mosso più da 'ala' del solito, visto che Baroni sia contro il Genoa che contro l'Empoli l'ha schierato alto a destra sulla trequarti. Si tratta proprio del ruolo di cui poco più di un anno fa si era vantato Tudor, impettito di fronte ai giornalisti in sala stampa dopo che il montenegrino aveva deciso la partita. Sabato il tecnico tornerà all'Olimpico da ospite (forse indesiderato?) e da avversario; e chissà che proprio Marusic non possa di nuovo essere protagonista, da 'ala' o da 'terzino qualunque'.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

Pubblicato 05.05