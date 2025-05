Rambaudi: "La gara tra Lazio e Juve deciderà tutto, è come una finale"

RASSEGNA STAMPA - Cresce l’attesa in vista del big match tra Lazio e Juventus in programma sabato 10 maggio alle 18.00. Una gara cruciale per la stagione delle squadre di Baroni e Tudor a caccia di un posto Champions.

Sulla sfida ecco le parole di Roberto Rambaudi intervistato da La Gazzetta dello Sport: “La gara tra Lazio e Juve sarà quella che deciderà tutto, sarà come una finale. La Lazio deve soltanto vincere”.

Per Rambaudi la Lazio dovrà giocare la gara perfetta giocando in verticale e andando ad aggredire alto: “La Lazio dovrà saper aspettare senza far spingere la Juventus in profondità”.

