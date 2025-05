WOMEN | Le Bihan: "Felice e orgogliosa di giocare nella Lazio! Il futuro sarà..." - VIDEO

Presente all'evento Freccia Rossa Game On 2025 - Women in Sport, Clarisse Le Bihan, grande protagonista della stagione della Lazio Women, ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista per fare un bilancio di questo primo anno in Serie A: “È stata una bella serata, abbiamo visto che la Lega è cresciuta tanto e speriamo di fare ancora meglio. Sono molto felice e orgogliosa di giocare nella Lazio, il campionato che abbiamo fatto è stato difficile ma l’importante era dimostrare che meritavamo di più e lo abbiamo fatto bene. Il futuro sarà ancora più bello”.

“Per noi era un primo passo nella Serie A, era importante fare una bella stagione. L’abbiamo fatta, poteva essere un po’ meglio, ma la speranza è di avere il club dietro come quest’anno per poter crescere perché abbiamo qualità. La voglia c’è e la fame anche, ora ci sono le vacanze ma a luglio arriveremo con molta fame”.

“Gruppo affiatato? Tutto parte dal mister, lui dall’inizio della stagione ha messo una base nel gruppo e ha tracciato la strada da seguire e tutte abbiamo capito quale fosse la direzione. Castiello e Visentin hanno mostrato l’importanza della maglia alle nuove e il mister ci ha fatto capire sin da subito l’importanza della Lazio e della Serie A. Siamo cresciute”.

