Lazio, senti Giannichedda: "Assurdo discutere Baroni! Bravo lui e la società"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Jacopo Duranti/Tuttolegapro.com

L'ex centrocampista Giuliano Giannichedda, premiato come miglior allenatore delle giovanili al Gran Galà del Calcio ADICOSP, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell'evento. Queste le sue parole in particolare sulla corsa al quarto posto, sulla Lazio e sul lavoro di Baroni: "Domenica prossima sarà una giornata decisiva, con tanti scontri diretti: Lazio-Juve, Roma-Atalanta… saranno partite difficili. Baroni? È assurdo metterlo in discussione. Ha fatto anche un buon percorso in Coppa, al di là dei 20 minuti sbagliati contro il Bodo Glimt. E ricordiamoci che giocare lì, in quelle condizioni ambientali e di campo, è difficilissimo. Baroni ha fatto giocare bene la squadra e ha valorizzato molti giovani. Bravo lui, e brava la società ad averlo scelto".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.