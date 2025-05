Lazio, Caso: "Contro l'Empoli contava vincere. Se battesse la Juve..."

Per analizzare la partita tra Empoli e Lazio è intervenuto, ai microfoni di Radio Laziale, l'ex giocatore e allenatore biancoceleste Mimmo Caso che si è concentrato sulla prestazione e sull'importanza del risultato ottenuto nella giornata di ieri.

"L'importante era vincere. L'obiettivo è troppo più importante della prestazione. Sabato conterà battere la Juve, poi quella sarà una partita che darà altri stimoli. Vincere metterebbe in tasca il cammino per la Champions, è una grande occasione. La Lazio può fare meglio della partita contro l'Empoli, questo è chiaro, però questa squadra ha davanti una grande occasione e per questo la vittoria va enfatizzata. La Lazio è partita bene, anche grazie al difensore dell'Empoli che ha fatto un errore gravissimo".

LA STANCHEZZA - "Baroni ha dovuto fare delle scelte obbligate per poter raggiungere il risultato, dopo aver visto la prestazione di Parma e una squadra stanchissima e quindi ha cercato di cambiare la squadra tatticamente. Io così mi spiego anche la scelta di Marusic. La prestazione contro l'Empoli è fine a sé stessa, ogni partita è diversa e lo saranno anche le prossime. In questo finale di stagione è sopraggiunta molta stanchezza e questa non era una squadra costruita per fare questa stagione".

GOL DAI CENTROCAMPISTI - "I centrocampisti devono avere delle caratteristiche per segnare il gol, a Guendouzi e Rovella bisogna chiedere altro. In estate poi rifletteranno per vedere se aggiungere qualche altro centrocampista per limitarne l'usura e trovare altri gol dai centrocampisti".

